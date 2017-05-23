На организацию детского отдыха в Новосибирской области потратят более 130 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят в 2017 году на организацию детского отдыха более 130 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, расходы удалось сохранить на уровне прошлого года.

"Общий объем субсидий из бюджета Новосибирской области на детский отдых в 2017 году по сравнению с 2016 годом не изменился и составил 130 млн 636 тыс. рублей. Эта сумма будет направлена муниципальным образованиям", - говорится в сообщении.

Отдых будет организован для более чем 120 тыс. детей. В том числе 34 млн рублей будет направлено на организацию отдыха для 21 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.