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Академпарк планирует достроить поселок для резидентов и избежать убытков

Сибирь
23 мая, 9:56 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, мая. /ТАСС

Убытки проект стал получать в 2015 году

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НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Руководство Технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) планирует завершить убыточный проект коттеджного поселка для резидентов, за реализацию которого критиковали со скандалом ушедшего с поста экс-гендиректора парка Дмитрия Верховода. Эффективное управление позволит достроить поселок без финансовых потерь, сообщил в ходе сессии регионального Заксобрания новый руководитель Академпарка Владимир Никонов.

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"Бизнес-план, который сейчас уточняется, позволяет сделать заключение о том, что проект может быть завершен без убытков для технопарка. Но это требует сосредоточенной, высокого уровня управленческой работы", - сказал Никонов, отметив, что к таким выводам пришла рабочая группа, проводившая аудит проекта после отставки Верховода.

По его словам, аудит показал, что проект коттеджного поселка "Горки Академпарка" с 2010 года привлек около 972 млн рублей средств дольщиков. Расходы же на строительство домов составили 1,142 млрд рублей. Сумму, превышающую вложения дольщиков, Технопарк получил из собственных оборотных средств и займов. При этом, на данный момент изменилась концепция проекта - если изначально "Горки Академпарка" задумывались как поселок для сотрудников компаний-резидентов, то позднее жилье в нем стало доступным для сотрудников институтов СО РАН, а потом и вовсе для всех желающих. В итоге сейчас около трети дольщиков не относятся ни к Академпарку, ни к научным институтам.

В 2015 году, отметил Никонов, проект начал получать убытки. Они, как посчитала рабочая группа, обусловлены некачественным управлением строительством.

Скандал в Академпарке

Контрольно-счетная палата Новосибирской области ранее выявила, что проект коттеджного поселка заведомо убыточен, и признала несовершенной сосредоточенную в руках Наблюдательного совета систему управления структурой Технопарка.

Проверка была инициирована после того, как в июне прошлого года депутаты областного Заксобрания приняли решение исключить из прогнозного плана приватизации имущества области на 2016 год 11 объектов собственности, входящих в Академпарк и являющихся собственностью региона.

У депутатов, в частности, вызвала сомнение целесообразность продажи за 344 млн рублей Центра наноструктурированных материалов (ЦНМ) резиденту парка - компании "ПХТ" (дочерняя структура производителя углеродных нанотрубок Ocsial, входящего в "Роснано").

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив заявил, что технопарк не может самостоятельно продавать здания, собственником которых является область. Сделка была приостановлена, по распоряжению губернатора проведена оценка здания, показавшая, что его стоимость на 40 млн рублей выше.

Академпарк разместил на своем портале официальный комментарий руководства, в котором отмечено, что ЦНМ был построен в 2011 году по соглашению между правительством региона и госкорпорацией "Роснано" специально под потребности "ПХТ". С 2012 года компания является единственным арендатором здания и уже вложила в его реконструкцию 250 млн рублей. Вторая очередь предполагает инвестиции в размере 1,5 млрд рублей.

Решения руководства парка поддержали и его резиденты, пригрозившие в случае разгона сложившейся управленческой команды уйти в другие регионы или за рубеж. Тем не менее, в конце января 2017 года глава Академпарка Дмитрий Верховод был уволен, а его место занял Владимир Никонов.

 

Академпарк

 

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году. На сегодняшний день в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний-резидентов, более 170 из которых располагаются непосредственно на площадке Академгородка. Всего в этих компаниях работает более 8,8 тыс. человек. На резидентов приходится 2,2% валового регионального продукта Новосибирской области и 3% всего экспорта продукции, произведенной в регионе. Все показатели соответствующей федеральной целевой программы (ФЦП) Академпарком выполнены, по итогам ее реализации он признан самым успешным подобным проектом в России, а по итогам 2016 года впервые получил прибыль.

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