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Школе в Бурятии дадут имя матроса Цыденжапова, спасшего в 2010 г. экипаж эсминца "Быстрый"

Сибирь
23 мая, 10:21 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Алдар Цыденжапов погиб в 2010 году во время тушения пожара в машинном отделении эсминца

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УЛАН-УДЭ, 23 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Одна из школ в Улан-Удэ (Бурятия) будет носить имя матроса Тихоокеанского флота Героя России Алдара Цыденжапова, спасшего в 2010 году ценой собственной жизни 300 членов экипажа эсминца "Быстрый". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"С предложением присвоить школе №57 имя Героя России Алдара Цыденжапова к временно исполняющему обязанности главы Бурятии Алексею Цыденову обратились родители и педагогическая общественность. Побывав в упреждении образования, он поддержал инициативу", - отметили в пресс- службе.

Алдар Цыденжапов погиб во время тушения пожара в машинном отделении эсминца "Быстрый" - 19-летний матрос кинулся в огонь, чтобы перекрыть топливопровод и предупредить взрыв корабля, на котором находились 300 членов экипажа. В том же 2010 году Цыденжапову присвоено звание Героя России посмертно.

"Я, конечно, поддерживаю идею назвать школу в честь Героя Россия Алдара Цыденжапова. Наша земля богата талантливыми и сильными людьми, но некоторые - особенные: Алдар совершил героический поступок - спас товарищей, он пример для нас", - сказал Цыденов, его слова приводит пресс- служба правительства республики.

Вместе с выпускниками школы №57 Цыденов высадил во дворе школы памятную аллею и заложил капсулу времени с посланием для выпускников 2052 года, сообщает пресс-служба.

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