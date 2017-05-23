Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Западной Сибири из-за ветра и грозы

Семак: "Уфа" хочет в следующем сезоне выступить лучше, чем в прошедшемСпорт 23 мая, 11:58
СМИ: российский этап может вернуться в календарь "Формулы-Е" со следующего сезонаСпорт 23 мая, 11:55
Случаи терактов на концертах. ДосьеБиографии и справки 23 мая, 11:46
Участников ПМЭФ-2017 ожидает насыщенная культурно-спортивная программаНовости партнеров 23 мая, 11:41
Стадион "Манчестер-арена". ДосьеБиографии и справки 23 мая, 11:39
Глава Забайкалья возглавила группу по решению ситуации на руднике, где бастовали шахтерыСибирь 23 мая, 11:34
Экс-глава московского метро Пегов назначен директором РЖД по пассажирским перевозкамТранспорт 23 мая, 11:28
Знаменитое пятигорское озеро Провал разлилось из-за подъема грунтовых водВ стране 23 мая, 11:25
Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Западной Сибири из-за ветра и грозыСибирь 23 мая, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей четырех регионов юго-востока Западной Сибири о грозе и усилении ветра до 22-27 метров в секунду. В Новосибирской и Томской областях погода испортится уже во вторник вечером, сообщила ТАСС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
"В конце дня 23-го - сутки 24-го мая на большей части юга Западной Сибири ожидается усиление ветра до 17-22 м/с (Алтайский край), грозы и местами очень сильный ветер 25-27 м/с - это Новосибирская, Томская, Кемеровская области", - сказал она.
Сейчас в регионах установилась экстремально жаркая погода, но в ближайшее время синоптики ждут приход холодного фронта. Он принесет с собой сильный ветер и грозы (возможно сухие): в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях - уже сегодня вечером и ночью, в Кемеровской области - завтра днем.
Региональные управления МЧС предупреждают о возможности чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.