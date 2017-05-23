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Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Западной Сибири из-за ветра и грозы

Сибирь
23 мая, 11:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, мая. /ТАСС

Погода испортится уже во вторник вечером

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© Юрий Смитюк/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей четырех регионов юго-востока Западной Сибири о грозе и усилении ветра до 22-27 метров в секунду. В Новосибирской и Томской областях погода испортится уже во вторник вечером, сообщила ТАСС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

"В конце дня 23-го - сутки 24-го мая на большей части юга Западной Сибири ожидается усиление ветра до 17-22 м/с (Алтайский край), грозы и местами очень сильный ветер 25-27 м/с - это Новосибирская, Томская, Кемеровская области", - сказал она.

Сейчас в регионах установилась экстремально жаркая погода, но в ближайшее время синоптики ждут приход холодного фронта. Он принесет с собой сильный ветер и грозы (возможно сухие): в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях - уже сегодня вечером и ночью, в Кемеровской области - завтра днем.

Региональные управления МЧС предупреждают о возможности чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

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