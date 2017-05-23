Создание ТОРов в закрытых городах Росатома откладывается из-за юридической коллизии

ТОМСК, 23 мая. /ТАСС/. Создание территорий опережающего развития (ТОР) в семи закрытых городах Росатома временно откладывается в связи с необходимостью разрешения юридической коллизии, которую планируется решить путем внесения изменений в закон о ТОР. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли "Атом-ТОР" Фирдус Алиев.

"Закон предполагает, что ТОР может создаваться и в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование - прим. ТАСС), и в моногородах, только способ организации существенно различается и задачи разные ставится. На стадии реализации закона коллеги из Минюста РФ сформулировали наличие такой правовой неразрешенности - по их мнению, город не может быть в двух статусах одномоментно. Поэтому они либо должны перестать быть ЗАТО, что совершенно невозможно, либо перестать быть моногородами, но этот статус тоже необходим нашим городам", - сказал собеседник агентства.

Ожидалось, что документы о создании ТОРов в ряде атомградов будут подписаны в конце 2016 - начале 2017 года, а первые резиденты в них могут быть зарегистрированы уже весной текущего года. Однако пока, по данным Алиева, подписаны документы о создании только одной ТОР - в Сарове (Нижегородская область).

Статус моногорода имеет большинство закрытых городов Росатома, и правовая коллизия коснулась семи из десяти ЗАТО - Заречного (Пензенская область), Северска (Томская область), Озерска, Снежинска и Трехгорного (Челябинская область), Зеленогорска и Железногорска (Красноярский край). Помимо Сарова, ситуация не коснулась Новоуральска и Лесного (Свердловская область).

"Процесс (выхода документов о создании ТОРов - прим. ТАСС) приостановлен, пока правовая коллизия не будет преодолена. Принято решение, что будем преодолевать путем внесения необходимой поправки, - рассказал Алиев, отметив, что речь идет "о технической, но необходимой поправке". - Это не сложное нововведение, мы рассчитываем, что преодолеем это препятствие, будем двигаться дальше. Пока у нас есть возможность модель (отработать) на других ТОРах, которые мы создаем".

Как рассказал ТАСС вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов, регионы, где планируется создание ТОР, рассчитывают на внесение поправок в закон уже на весенней сессии Госдумы. "Как только будет урегулирован вопрос, распоряжение (о создании ТОРов - прим. ТАСС) в течение месяца будет готово. Мы рассчитываем на этот год", - уточнил он.

По словам Антонова, власти региона на этот год заложили 30 млн рублей на функционирование управляющей компании ТОР в Северске, однако в связи с необходимостью уточнения законодательства она пока не создана.

О ТОРах

Предприниматели, которые откроют производства на площадке ТОРов и станут резидентами, получат льготы по налогу на прибыль, освобождение по налогу на имущество. Кроме того, для них предусмотрено снижение тарифа по страховым взносам.

По данным "Атом-ТОР", общий объем инвестиций резидентов в 10 городах Росатома на первоначальном этапе составляет около 80 млрд рублей, на всех площадках в общей сложности будет создано 15,1 тыс. рабочих мест.