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В новосибирской гимназии появится первый за Уралом специальный класс для детей с аутизмом

Сибирь
23 мая, 12:39 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Центр откроется в образовательном центре "Горностай"

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НОВОСИБИРСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Первый за Уралом ресурсный (для инклюзивного обучения) класс для детей с аутизмом откроют в одной из новосибирских гимназий, сообщил руководитель некоммерческой организации помощи людям с расстройством аутистического спектра (РАС) "Атмосфера" Евгений Бондарь.

"Ресурсный центр для детей с РАС откроется в образовательном центре "Горностай". Суть проекта - инклюзивное образование для детей с РАС, создание специальных образовательных условий ребенку с аутизмом, которые позволят ему обучаться в обычной школе вместе со своими обычными сверстниками", - сказал он, выступая на стратегической сессии в мэрии Новосибирска, посвященной проблемам людей с аутизмом.

Класс для больных детей - это совместный пилотный проект инициативных родителей из организации "Атмосфера" и Центра прикладного анализа поведения Новосибирского государственного университета, который подготовит учителей и специально обученных тьюторов для занятий со школьниками. Как именно будут проходить уроки, авторы проекта не уточнили. Со временем коллектив педагогов рассчитывает уменьшить поддержку детей с аутизмом и перевести их в обычные классы.

Подготовительные занятия для будущих учеников начнутся в мае, а 1 сентября ресурсный класс гимназии "Горностай" примет первых учеников с РАС. В дальнейшем планируется создание второго ресурсного класса в Новосибирске, на базе общеобразовательной школы "Перспектива".

 

Ресурсные классы для детей-аутистов

 

Ресурсный класс - это одна из моделей инклюзивного образования, которая представляет собой уроки в специально оборудованной комнате, в которой дети-аутисты занимаются в присутствии учителя, психолога и тьютора.

Расстройство аутистического спектра - общее расстройство развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и социальные связи, а также ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами.

По данным регионального Минздрава, в Новосибирске официально зарегистрировано 642 человека с РАС.

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