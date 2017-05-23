В новосибирской гимназии появится первый за Уралом специальный класс для детей с аутизмом

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НОВОСИБИРСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Первый за Уралом ресурсный (для инклюзивного обучения) класс для детей с аутизмом откроют в одной из новосибирских гимназий, сообщил руководитель некоммерческой организации помощи людям с расстройством аутистического спектра (РАС) "Атмосфера" Евгений Бондарь.
"Ресурсный центр для детей с РАС откроется в образовательном центре "Горностай". Суть проекта - инклюзивное образование для детей с РАС, создание специальных образовательных условий ребенку с аутизмом, которые позволят ему обучаться в обычной школе вместе со своими обычными сверстниками", - сказал он, выступая на стратегической сессии в мэрии Новосибирска, посвященной проблемам людей с аутизмом.
Класс для больных детей - это совместный пилотный проект инициативных родителей из организации "Атмосфера" и Центра прикладного анализа поведения Новосибирского государственного университета, который подготовит учителей и специально обученных тьюторов для занятий со школьниками. Как именно будут проходить уроки, авторы проекта не уточнили. Со временем коллектив педагогов рассчитывает уменьшить поддержку детей с аутизмом и перевести их в обычные классы.
Подготовительные занятия для будущих учеников начнутся в мае, а 1 сентября ресурсный класс гимназии "Горностай" примет первых учеников с РАС. В дальнейшем планируется создание второго ресурсного класса в Новосибирске, на базе общеобразовательной школы "Перспектива".
Ресурсные классы для детей-аутистов
Ресурсный класс - это одна из моделей инклюзивного образования, которая представляет собой уроки в специально оборудованной комнате, в которой дети-аутисты занимаются в присутствии учителя, психолога и тьютора.
Расстройство аутистического спектра - общее расстройство развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и социальные связи, а также ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами.
По данным регионального Минздрава, в Новосибирске официально зарегистрировано 642 человека с РАС.