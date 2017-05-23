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Алтайский бизнесмен готов помочь Бурятии построить ледовый дворец

Сибирь
23 мая, 13:30 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Через месяц Михаил Дроздов представит врио главы Бурятии свои предложения по строительству, сообщила начальник отдела Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта РФ Елена Сандакова

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УЛАН-УДЭ, 23 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Бизнесмен из Алтайского края, руководитель хоккейного клуба "Динамо Алтай" Михаил Дроздов готов помочь построить в Улан-Удэ ледовый дворец. Об этом сообщила в Facebook начальник методического отдела ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" Минспорта России Елена Сандакова.

"Михаил Дроздов, бизнесмен из Алтайского края, построил в Барнауле на собственные средства... ледовый дворец, ...и готов вложить свои деньги в строительство дворца в Улан-Удэ. Через месяц он представит врио главы Бурятии Алексею Цыденову свои предложения по строительству", - написала она.

Третьего апреля, на пленарном заседании медиафорума ОНФ, журналистка из Бурятии пожаловалась главе государства, что республика - единственный регион в стране, где нет своего ледового дворца. Позже власти Бурятии сообщили, что в кратчайшие сроки доработают проект строительства ледовой арены.

Как сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов, площадка под строительство объекта есть, есть и проект.

"Поручение президента по ледовому дворцу вышло. У нас город - старейший в Сибири, где нет ни одного крытого ледового катка. В Чите их три. Команды есть - ездят играть в Иркутск, Читу", - сказал Цыденов.

По его словам, сейчас власти республики вместе с Минспорта РФ прорабатывают порядок и доли финансирования.

"По нашему проекту дворец стоит 596 млн рублей в ценах 2012 года. Сейчас подороже", - сказал Цыденов.

"Нашу мечту, которая совпала с поручением президента, мы реализуем", - пообещал врио главы Бурятии.

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