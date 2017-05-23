Бывший глава Фонда поддержки малого бизнеса в Бурятии подозревается в мошенничестве

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УЛАН-УДЭ, 23 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Бывший гендиректор Фонда поддержки малого предпринимательства Иволгинского района Бурятии стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Генеральный директора фонда Эрдем Рабданов, являясь материально-ответственным лицом и используя свое служебное положение, из корыстных побуждений путем обмана с сентября 2009 года по август 2016 года похитил свыше 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - уточняется в сообщении.
Похищенные средства предназначались для господдержки субъектов малого предпринимательства. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Иволгинского района республики.