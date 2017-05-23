Завод по производству сыра за 6 млрд руб. планируют построить под Новосибирском к 2019 г.

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НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Холдинг "Сибирская Нива" (входит в "ЭкоНива-АПК Холдинг") планирует к 2019 году построить в Маслянинском районе Новосибирской области завод по производству сыров мощностью 60 тонн в сутки. В проект будет вложено порядка 6 млрд рублей, сообщил в ходе совещания в правительстве Новосибирской области генеральный директор "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр.
"Есть планы по строительству сыродельного завода на 60 тонн сыра. Мы вышли на 1 тыс. т молока в сутки. Это просто так на рынке не разойдется, поэтому есть проект - 6 млрд рублей инвестиций", - сказал он.
Дюрр отметил, что завод будет производить 60 тонн сыров в сутки, в том числе 10 тонн твердых сыров. В сутки он будет перерабатывать 500 тонн молока. Для реализации проекта предусмотрен участок площадью 7 га, на котором будут размещены сыроваренное производство и складские корпуса. Запустить завод холдинг планирует в 2019 году.
Правительство области одобрило проект и пообещало оказать ему поддержку. Глава региона Владимир Городецкий в частности в ходе совещания пообещал в течение ближайших двух недель проработать вопрос газо- и электроснабжения проекта.
"ЭкоНива-АПК Холдинг" - один из крупнейших российских производителей сырого молока. Предприятие владеет хозяйствами в Новосибирской, Воронежской, Курской, Калужской и Тюменской областях. В общей сложности компания располагает дойным стадом числом более 25 тыс. голов.