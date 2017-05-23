Арестован экс-ректор омского университета, подозреваемый в присвоении зарплат подчиненных

Россия и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам семьи и детейОбщество 23 мая, 15:13
Епархия просит прокуратуру проверить фестиваль красок в ЧелябинскеОбщество 23 мая, 15:08
Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в июнеКультура 23 мая, 15:06
Кольцово за 2 млрд рублей приобрел компанию, строящую аэропорт СаратоваТранспорт 23 мая, 14:59
Путин посетил Академию футбольного клуба "Краснодар" и пообщался с юными спортсменамиСпорт 23 мая, 14:58
Кремль не комментирует оружейную сделку США и Саудовской АравииПолитика 23 мая, 14:57
ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПКСпорт 23 мая, 14:56
Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спортуСпорт 23 мая, 14:53
Защита Младича подала апелляцию в МТБЮ на отказ во временном освобожденииМеждународная панорама 23 мая, 14:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Бывший ректор "Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета" (СИБАДИ) в Омске Владимир Кирничный арестован по обвинению в присвоении зарплат подчиненных, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.
"Кирничный был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области, в отношении бывшего ректора возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение денежных средств в особо крупном размере". По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила собеседница агентства.
По версии следствия, Кирничный с июля 2011 года по июль 2016 года, занимая должность ректора СИБАДИ, принуждал подчиненных ежемесячно отдавать ему часть зарплаты, начисленную в качестве стимулирующих доплат. Документально подтвержденный ущерб на данный момент составляет 3,93 млн рублей, утверждают следователи.
Булихова отметила, что во вторник Омский областной суд признал решение суда первой инстанции о заключении бывшего ректора под стражу законным.