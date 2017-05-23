Арестован экс-ректор омского университета, подозреваемый в присвоении зарплат подчиненных

ОМСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Бывший ректор "Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета" (СИБАДИ) в Омске Владимир Кирничный арестован по обвинению в присвоении зарплат подчиненных, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"Кирничный был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области, в отношении бывшего ректора возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение денежных средств в особо крупном размере". По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила собеседница агентства.

По версии следствия, Кирничный с июля 2011 года по июль 2016 года, занимая должность ректора СИБАДИ, принуждал подчиненных ежемесячно отдавать ему часть зарплаты, начисленную в качестве стимулирующих доплат. Документально подтвержденный ущерб на данный момент составляет 3,93 млн рублей, утверждают следователи.

Булихова отметила, что во вторник Омский областной суд признал решение суда первой инстанции о заключении бывшего ректора под стражу законным.