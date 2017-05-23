Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арестован экс-ректор омского университета, подозреваемый в присвоении зарплат подчиненных

Сибирь
23 мая, 14:14 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Документально подтвержденный ущерб на данный момент составляет 3,93 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Бывший ректор "Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета" (СИБАДИ) в Омске Владимир Кирничный арестован по обвинению в присвоении зарплат подчиненных, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"Кирничный был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области, в отношении бывшего ректора возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение денежных средств в особо крупном размере". По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила собеседница агентства.

По версии следствия, Кирничный с июля 2011 года по июль 2016 года, занимая должность ректора СИБАДИ, принуждал подчиненных ежемесячно отдавать ему часть зарплаты, начисленную в качестве стимулирующих доплат. Документально подтвержденный ущерб на данный момент составляет 3,93 млн рублей, утверждают следователи.

Булихова отметила, что во вторник Омский областной суд признал решение суда первой инстанции о заключении бывшего ректора под стражу законным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
7
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
Темы дня
Загрузка...
Реклама