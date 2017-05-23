Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долги потребителей Кузбасса за тепло выросли с начала года в 1,5 раза

Сибирь
23 мая, 14:32 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Показатель достиг почти 3,9 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 23 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Просроченная задолженность потребителей Кемеровской области за тепло перед филиалом "Сибирской генерирующей компании" (СГК) с начала года увеличилась более чем в 1,5 раза - почти до 3,9 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

"Львиная доля того, что компания не дополучает - это компенсации выпадающих доходов (КВД, бюджет региона доплачивает ресурсникам часть тарифа населения - прим. ТАСС). На сегодняшний день задолженность по КВД составляет 2,4 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что в целом просроченная задолженность составляет 3 млрд 898 млн рублей.

Согласно данным компании, на начало года просроченные долги были 2,5 млрд рублей, из них более 1,5 млрд рублей - КВД. "На данный момент сложилось такое мнение, что никто из муниципалитетов и мэров не особо озадачивается решением проблемы КВД", - добавил Шейбак.

В апреле Общественная палата Кемеровской области по итогам общественных слушаний по повышению эффективности централизованного теплоснабжения направила в администрацию региона рекомендации, в их числе - необходимость ухода в период 2018-2020 гг. от КВД за поставленные энергоресурсы из бюджетных средств ресурсоснабжающим организациям". Например, в Кемерове горожане оплачивают около половины от утвержденного тарифа за тепло.

Как пояснил Шейбак, отказ от КВД - необходимая мера, так как из-за проблем с бюджетными компенсациями сфера теплоснабжения в регионе не интересна потенциальным инвесторам. При этом уход от выплат не может быть единомоментным, так как рост тарифа для населения ограничен законом - в этом году максимальное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг в Кузбассе принято на уровне 5,9%. По его словам, если учитывать такой рост только на услуги по предоставлению тепла, то на выравнивание тарифа потребуется около девяти лет. Шейбак добавил, что подобная соцподдержка может остаться частично и предоставляться исключительно малообеспеченным жителям региона.

Предприятия Кузбасского филиала СГК предоставляют услуги теплоснабжения в Кемерове, в Новокузнецке, Мысках и поселке городского типа Инской.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
7
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
Темы дня
Загрузка...
Реклама