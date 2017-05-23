Долги потребителей Кузбасса за тепло выросли с начала года в 1,5 раза

КЕМЕРОВО, 23 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Просроченная задолженность потребителей Кемеровской области за тепло перед филиалом "Сибирской генерирующей компании" (СГК) с начала года увеличилась более чем в 1,5 раза - почти до 3,9 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

"Львиная доля того, что компания не дополучает - это компенсации выпадающих доходов (КВД, бюджет региона доплачивает ресурсникам часть тарифа населения - прим. ТАСС). На сегодняшний день задолженность по КВД составляет 2,4 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что в целом просроченная задолженность составляет 3 млрд 898 млн рублей.

Согласно данным компании, на начало года просроченные долги были 2,5 млрд рублей, из них более 1,5 млрд рублей - КВД. "На данный момент сложилось такое мнение, что никто из муниципалитетов и мэров не особо озадачивается решением проблемы КВД", - добавил Шейбак.

В апреле Общественная палата Кемеровской области по итогам общественных слушаний по повышению эффективности централизованного теплоснабжения направила в администрацию региона рекомендации, в их числе - необходимость ухода в период 2018-2020 гг. от КВД за поставленные энергоресурсы из бюджетных средств ресурсоснабжающим организациям". Например, в Кемерове горожане оплачивают около половины от утвержденного тарифа за тепло.

Как пояснил Шейбак, отказ от КВД - необходимая мера, так как из-за проблем с бюджетными компенсациями сфера теплоснабжения в регионе не интересна потенциальным инвесторам. При этом уход от выплат не может быть единомоментным, так как рост тарифа для населения ограничен законом - в этом году максимальное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг в Кузбассе принято на уровне 5,9%. По его словам, если учитывать такой рост только на услуги по предоставлению тепла, то на выравнивание тарифа потребуется около девяти лет. Шейбак добавил, что подобная соцподдержка может остаться частично и предоставляться исключительно малообеспеченным жителям региона.

Предприятия Кузбасского филиала СГК предоставляют услуги теплоснабжения в Кемерове, в Новокузнецке, Мысках и поселке городского типа Инской.