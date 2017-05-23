Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор строительной фирмы на Алтае осужден на шесть лет за хищение более 134 млн рублей

Сибирь
23 мая, 15:46 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 23, мая. /ТАСС

Вячеслав Борщев привлекал деньги для участия в долевом строительстве многоквартирных домов, при этом не имея возможности и намерения начинать его

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Руководитель "Горно-Алтайской строительной компании" признан виновным в хищении более 134 млн рублей у дольщиков. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Алтай.

"Горно-Алтайским городским судом Вячеслав Борщев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере", "Неправомерные действия при банкротстве", "Присвоение, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Назначено наказание: 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, и штраф в размере 250 тыс. рублей. Судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба", - уточнили в ведомстве.

В ходе следствия Борщев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившись с обвинением в полном объеме. Следствием и судом установлено, что с 2014 года по 2015 год он привлекал деньги граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Горно-Алтайске. Заключая договоры, Борщев устанавливал стоимость квадратного метра жилья значительно ниже рыночной, не имея возможности и намерения начинать строительство. В результате 78 гражданам причинен ущерб на сумму более 134 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кирилл Серебренников вызван на допрос в Следственный комитет
2
Умер актер Роджер Мур
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
5
Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg на заводе в Калуге
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
Темы дня
Загрузка...
Реклама