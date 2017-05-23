Директор строительной фирмы на Алтае осужден на шесть лет за хищение более 134 млн рублей

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Руководитель "Горно-Алтайской строительной компании" признан виновным в хищении более 134 млн рублей у дольщиков. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Алтай.
"Горно-Алтайским городским судом Вячеслав Борщев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере", "Неправомерные действия при банкротстве", "Присвоение, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Назначено наказание: 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, и штраф в размере 250 тыс. рублей. Судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба", - уточнили в ведомстве.
В ходе следствия Борщев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившись с обвинением в полном объеме. Следствием и судом установлено, что с 2014 года по 2015 год он привлекал деньги граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Горно-Алтайске. Заключая договоры, Борщев устанавливал стоимость квадратного метра жилья значительно ниже рыночной, не имея возможности и намерения начинать строительство. В результате 78 гражданам причинен ущерб на сумму более 134 млн рублей.