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Доходы губернатора Алтайского края снизились почти на 20%

Сибирь
23 мая, 16:27 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 23, мая. /ТАСС

Александр Карлин по итогам 2016 года задекларировал доходы в размере чуть более 4 млн рублей

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БАРНАУЛ, 23 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Алтайского края Александра Карлина составили по итогам 2016 года чуть более 4 млн рублей, что на 19,9% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщается в опубликованной декларации главы региона.

"Общая сумма декларированного годового дохода - 4 млн 11 тыс. 534,97 рубля ", - говорится в документе.

В 2015 году Карлин зарегистрировал доходы в размере 5 млн 9 тыс. 108,71 рубля (в том числе пенсия), в 2014 - 5 млн 741 тыс. 874 рубля. Таким образом, в 2016 году доходы губернатора снизились на 19,9%.

Размер доходов супруги губернатора по итогам 2016 года составил 4 млн 271 тыс. 512 рублей к 19 млн 702,7 тыс. рублей в 2015 году.

В собственности Карлина, как и ранее, два гаража. В безвозмездном пользовании у него находится квартира площадью 157,6 кв. метров. Его супруга владеет двумя земельными участками, жилым домом и жилым строением, двумя квартирами и 1/2 доли еще в одной, а также двумя машино-местами.

Александр Карлин был наделен полномочиями главы администрации Алтайского края краевым Советом народных депутатов в 2005 году, с 1 декабря 2007 года - губернатор региона.

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Декларация о доходах за 2016 год
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