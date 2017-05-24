Новый театральный сезон в Новосибирском театре оперы и балета откроется двумя премьерами

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НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Опера "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти станет первой премьерой будущего театрального сезона 2017-2018 гг. в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), сообщили в пресс-службе театра.
"73-й сезон откроется в театре 7 сентября премьерой: новосибирские зрители увидят оперу "Любовный напиток" в постановке главного режиссёра театра Вячеслава Стародубцева", - рассказали в театре. Режиссер, не открывая пока интриги, обозначил жанр постановки как "опера-дегустация".
Второй премьерой нового сезона станет балет Петра Чайковского "Щелкунчик", первый спектакль пройдет 23 сентября в постановке всемирно известного испанского хореографа Начо Дуато. Дуато и его соавтор - художник- постановщик Жером Каплан - перенесли действие балета в предреволюционную Россию, в "серебряный век" русской культуры. Новый спектакль войдёт в балетный репертуар НОВАТа наряду с уже существующей постановкой сказки в классической хореографии Василия Вайнонена, с декорациями голливудского сценографа сценографа Эцио Фриджерио и костюмами Франки Скуарчапино
В театре отметили, что в будущем сезоне продолжится востребованная у молодежи программа "студенческих сред": в период с сентября по декабрь запланировано шесть спектаклей по льготной цене, среди которых будут премьеры, а также спектакли - лидеры зрительских предпочтений.
Новосибирский театр оперы и балета - один из лучших музыкально-театральных коллективов страны. Здание Новосибирского театра оперы и балета, крупнейшее театральное здание в РФ, является памятником федерального значения.