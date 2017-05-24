Природные пожары действуют на 2 тыс. га в Сибири и на Дальнем Востоке

УЛАН-УДЭ, 24 мая. /ТАСС/. Природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке действуют на площади около 2 тыс. га. Об этом сообщили в федеральной Авиалесоохране.

"На территории России тушатся пожары на площади 2 тыс. га. Из них 1 тыс. га приходится на пять регионов Сибири, еще 1 тыс. - на пять регионов Дальнего Востока", - уточнили в ведомстве.

На территории Хабаровского края пожары тушат на площади 616 га, в Амурской области - на 360 га, в Еврейской автономной области, Приморье и Сахалинской области есть небольшие пожары общей площадью 30 га.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки ликвидировано три очага, на утро 24 мая действует три возгорания в Кижингинском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 200 га. Также есть один локализованный пожар на 178 га в Мухоршибирском районе, тушение которого завершается.

В Красноярском крае действуют 11 природных пожаров на площади 350 га. В Иркутской области, по данным регионального правительства, в локализованном состоянии находятся два очага общей площадью 75 га, в том числе пять га, покрытых лесом. "В действующем состоянии на текущие сутки перешел один вновь зарегистрированный пожар на площади 35 га, покрытых лесом, и 25 га кустарной растительности", - отметили в пресс-службе правительства.

Как сообщили в Минприроды Забайкальского края, на утро среды в регионе нет действующих лесных пожаров. Пять очагов локализованы на общей площади 157 га, угрозы населенным пунктам нет.

В Томской области накануне были потушены шесть лесных пожаров. Сегодня утром в Шегарском лесничестве обнаружено возгорание на площади 0,6 га. "Пока это единственный действующий пожар", - рассказали в областном департаменте лесного хозяйства.