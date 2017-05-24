Чуть больше трети автодорог в Сибири соответствует нормативам

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НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Лишь 37% автодорог в Сибирском федеральном округе (СФО) соответствует нормативным требованиям, к концу 2018 года эта цифра должна увеличиться до 58%, сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло.
"Сейчас нормативам соответствуют 37% дорог в Сибири. К концу 2017 года эта цифра должна увеличиться до 47%, а к концу 2018 года - до 58%", - сказал Меняйло на международном форуме "Транспорт Сибири" в Новосибирске.
Он отметил, что повышению качества дорог будет способствовать реализация федеральных программ, в том числе приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги России", который предусматривает приведение к нормативному состоянию дорог в 37 крупнейших городах страны.
В ходе рабочей поездки в Омск в конце апреля глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом по России нормам соответствуют 40% дорог.
По данным Росавтодора, в СФО насчитывается 103,6 тыс. км автодорог, из них 91,9 тыс. км - с твердым покрытием. Из общей сети дорого в Сибири 9,2 тыс. км относится к федеральным трассам.