Чуть больше трети автодорог в Сибири соответствует нормативам

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Лишь 37% автодорог в Сибирском федеральном округе (СФО) соответствует нормативным требованиям, к концу 2018 года эта цифра должна увеличиться до 58%, сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

"Сейчас нормативам соответствуют 37% дорог в Сибири. К концу 2017 года эта цифра должна увеличиться до 47%, а к концу 2018 года - до 58%", - сказал Меняйло на международном форуме "Транспорт Сибири" в Новосибирске.

Он отметил, что повышению качества дорог будет способствовать реализация федеральных программ, в том числе приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги России", который предусматривает приведение к нормативному состоянию дорог в 37 крупнейших городах страны.

В ходе рабочей поездки в Омск в конце апреля глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом по России нормам соответствуют 40% дорог.

По данным Росавтодора, в СФО насчитывается 103,6 тыс. км автодорог, из них 91,9 тыс. км - с твердым покрытием. Из общей сети дорого в Сибири 9,2 тыс. км относится к федеральным трассам.