Работа нефтезавода в Новосибирской области приостановлена из-за угрозы экологии

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили на 70 суток деятельность технологических резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Коченево Новосибирской области. Ранее постановление об этом вынес суд, усмотревший в его работе угрозу экологии и здоровью людей, сообщила пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.

"В отдел судебных приставов по Коченевскому району Новосибирской области поступило постановление суда о приостановлении деятельности нескольких технологических резервуаров прицехового склада нефтепродуктов, которые не были оборудованы специальными средствами контроля и управления", - говорится в сообщении.

В решении суда указано, что в резервуарах, в частности, демонтирована газоуравнительная линия, отсутствуют запорные устройства, применяемые при аварийной разгерметизации обвязки резервуаров, а также защита по предельно допустимому уровню нефтепродуктов в резервуаре. Все это создает угрозу экологии, жизни и здоровью людей, так как резервуары являются опасным производственным объектом.

Ранее организация уже была оштрафована на 200 тыс. рублей по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), но руководство так и не предприняло действий к устранению правонарушений. В этот раз судебные приставы опечатали резервуары, устранив саму возможность эксплуатации опасных производственных объектов.