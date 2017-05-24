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Работа нефтезавода в Новосибирской области приостановлена из-за угрозы экологии

Сибирь
24 мая, 9:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, мая. /ТАСС

Нескольких технологических резервуаров прицехового склада нефтепродуктов в поселке Коченево не были оборудованы специальными средствами контроля и управления

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НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили на 70 суток деятельность технологических резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Коченево Новосибирской области. Ранее постановление об этом вынес суд, усмотревший в его работе угрозу экологии и здоровью людей, сообщила пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.

"В отдел судебных приставов по Коченевскому району Новосибирской области поступило постановление суда о приостановлении деятельности нескольких технологических резервуаров прицехового склада нефтепродуктов, которые не были оборудованы специальными средствами контроля и управления", - говорится в сообщении.

В решении суда указано, что в резервуарах, в частности, демонтирована газоуравнительная линия, отсутствуют запорные устройства, применяемые при аварийной разгерметизации обвязки резервуаров, а также защита по предельно допустимому уровню нефтепродуктов в резервуаре. Все это создает угрозу экологии, жизни и здоровью людей, так как резервуары являются опасным производственным объектом.

Ранее организация уже была оштрафована на 200 тыс. рублей по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), но руководство так и не предприняло действий к устранению правонарушений. В этот раз судебные приставы опечатали резервуары, устранив саму возможность эксплуатации опасных производственных объектов.

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