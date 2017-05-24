Работа нефтезавода в Новосибирской области приостановлена из-за угрозы экологии

Правительство предложило повременить с продажей "Сумме" блокпакета акций "Трансконтейнера"Транспорт 24 мая, 10:46
Мутко: национальный план выведет борьбу с допингом в России на новый уровеньСпорт 24 мая, 10:44
Зерновой союз РФ: экспортеры не сообщали о новых проблемах с экспортом зерна в ТурциюЭкономика и бизнес 24 мая, 10:40
Минюст Украины представил дополнительные пояснения в ЕСПЧ по иску к РФ по событиям в КрымуМеждународная панорама 24 мая, 10:35
Моряки будущего могут всю жизнь провести на берегуСоциальная ответственность 24 мая, 10:33
Патрушев: РФ готова оказывать помощь в расследовании пострадавшим от терроризма странамПолитика 24 мая, 10:33
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРНАрмия и ОПК 24 мая, 10:27
Аэропорт Шереметьево в 2016 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 15,5 млрд рублейТранспорт 24 мая, 10:26
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"Происшествия 24 мая, 10:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили на 70 суток деятельность технологических резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Коченево Новосибирской области. Ранее постановление об этом вынес суд, усмотревший в его работе угрозу экологии и здоровью людей, сообщила пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.
"В отдел судебных приставов по Коченевскому району Новосибирской области поступило постановление суда о приостановлении деятельности нескольких технологических резервуаров прицехового склада нефтепродуктов, которые не были оборудованы специальными средствами контроля и управления", - говорится в сообщении.
В решении суда указано, что в резервуарах, в частности, демонтирована газоуравнительная линия, отсутствуют запорные устройства, применяемые при аварийной разгерметизации обвязки резервуаров, а также защита по предельно допустимому уровню нефтепродуктов в резервуаре. Все это создает угрозу экологии, жизни и здоровью людей, так как резервуары являются опасным производственным объектом.
Ранее организация уже была оштрафована на 200 тыс. рублей по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), но руководство так и не предприняло действий к устранению правонарушений. В этот раз судебные приставы опечатали резервуары, устранив саму возможность эксплуатации опасных производственных объектов.