Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Забайкалье за 2016 год из ветхого жилья переселили 1,3 тыс. человек

Сибирь
24 мая, 9:45 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Глава региона отметила, что процессы расселения в крае проходили достаточно напряженно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Свыше 1,3 тыс. жителей Забайкальского края переселены в 2016 году из аварийного жилищного фонда. Это 30% от всей региональной программы, сообщила губернатор края Наталья Жданова.

"За 2016 год расселено 25,24 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселено 1,34 тыс. человек, что составляет 30% от расселяемой площади и переселяемым гражданам по региональной программе. Регионом полностью реализованы мероприятия двух первых этапов программы", - сказала Жданова в рамках ежегодного доклада о результатах работы правительства региона.

Она отметила, что процессы расселения в крае проходили достаточно напряженно. "Мы не всегда укладывались в установленные сроки, чем вызвали справедливую критику со стороны федеральной власти", - добавила губернатор.

В 2017 году власти рассчитывают в полном объеме заключить госконтракты на реализацию программы расселения ветхого и аварийного жилья. "Срок расселения установлен высшим руководством страны, и он должен быть выполнен безусловно. При этом качество жилья не должно вызывать нареканий у новоселов", - сказала Жданова.

Согласно программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в Забайкальском крае необходимо переселить свыше 4,5 тыс. человек, расселить 84,2 тыс. кв. м.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2016 года досрочно прекратил полномочия губернатора Забайкалья Константина Ильковского по его просьбе. Этому предшествовало заявление министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня о том, что Забайкальский край и Карелия систематически не выполняют программу расселения аварийного жилья и фактически "саботируют ее", несмотря на предоставление им финансирования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зерновой союз РФ: экспортеры не сообщали о новых проблемах с экспортом зерна в Турцию
2
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
3
На корпоративной парковке в Новой Москве сгорели 28 машин
4
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
5
В Минеральных Водах введен режим ЧС
6
"Роснефть" увеличила исковые требования к АФК "Система" до 170,6 млрд рублей
7
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама