В Забайкалье за 2016 год из ветхого жилья переселили 1,3 тыс. человек

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ЧИТА, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Свыше 1,3 тыс. жителей Забайкальского края переселены в 2016 году из аварийного жилищного фонда. Это 30% от всей региональной программы, сообщила губернатор края Наталья Жданова.
"За 2016 год расселено 25,24 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселено 1,34 тыс. человек, что составляет 30% от расселяемой площади и переселяемым гражданам по региональной программе. Регионом полностью реализованы мероприятия двух первых этапов программы", - сказала Жданова в рамках ежегодного доклада о результатах работы правительства региона.
Она отметила, что процессы расселения в крае проходили достаточно напряженно. "Мы не всегда укладывались в установленные сроки, чем вызвали справедливую критику со стороны федеральной власти", - добавила губернатор.
В 2017 году власти рассчитывают в полном объеме заключить госконтракты на реализацию программы расселения ветхого и аварийного жилья. "Срок расселения установлен высшим руководством страны, и он должен быть выполнен безусловно. При этом качество жилья не должно вызывать нареканий у новоселов", - сказала Жданова.
Согласно программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в Забайкальском крае необходимо переселить свыше 4,5 тыс. человек, расселить 84,2 тыс. кв. м.
Президент РФ Владимир Путин в феврале 2016 года досрочно прекратил полномочия губернатора Забайкалья Константина Ильковского по его просьбе. Этому предшествовало заявление министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня о том, что Забайкальский край и Карелия систематически не выполняют программу расселения аварийного жилья и фактически "саботируют ее", несмотря на предоставление им финансирования.