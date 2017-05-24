Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Две жительницы Тувы погибли в ДТП в Монголии

Сибирь
24 мая, 9:53 UTC+3 КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ 24, мая. /ТАСС

Еще одна доставлена в больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЫЗЫЛ, 24 мая. /ТАСС/. Две жительницы Тувы погибли накануне в ДТП в Монголии, рядом с российской границей. Еще одна россиянка доставлена в больницу монгольского города Улангом, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

"На трассе Улангом - госграница Боршоо произошло ДТП с участием автомашины из Тувы, в которой находились пять человек. Погибли две женщины, третья госпитализирована в больницу города Улангом <...> Сотрудники Министерства здравоохранения Республики Тыва выехали в Улангом для оказания помощи своей землячке. С утра 24 мая они были уже на месте", - говорится в сообщении.

ДТП произошло накануне. По предварительным данным, машина принадлежит жителям приграничного тувинского села Хандагайты. Другие подробности случившегося не сообщаются.

По поручению главы региона Шолбана Кара-оола, власти Тувы окажут помощь в организации транспортировки тел погибших женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зерновой союз РФ: экспортеры не сообщали о новых проблемах с экспортом зерна в Турцию
2
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
3
На корпоративной парковке в Новой Москве сгорели 28 машин
4
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
5
В Минеральных Водах введен режим ЧС
6
"Роснефть" увеличила исковые требования к АФК "Система" до 170,6 млрд рублей
7
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама