Две жительницы Тувы погибли в ДТП в Монголии

КЫЗЫЛ, 24 мая. /ТАСС/. Две жительницы Тувы погибли накануне в ДТП в Монголии, рядом с российской границей. Еще одна россиянка доставлена в больницу монгольского города Улангом, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

"На трассе Улангом - госграница Боршоо произошло ДТП с участием автомашины из Тувы, в которой находились пять человек. Погибли две женщины, третья госпитализирована в больницу города Улангом <...> Сотрудники Министерства здравоохранения Республики Тыва выехали в Улангом для оказания помощи своей землячке. С утра 24 мая они были уже на месте", - говорится в сообщении.

ДТП произошло накануне. По предварительным данным, машина принадлежит жителям приграничного тувинского села Хандагайты. Другие подробности случившегося не сообщаются.

По поручению главы региона Шолбана Кара-оола, власти Тувы окажут помощь в организации транспортировки тел погибших женщин.