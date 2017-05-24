Две жительницы Тувы погибли в ДТП в Монголии

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КЫЗЫЛ, 24 мая. /ТАСС/. Две жительницы Тувы погибли накануне в ДТП в Монголии, рядом с российской границей. Еще одна россиянка доставлена в больницу монгольского города Улангом, сообщает пресс-служба правительства Тувы.
"На трассе Улангом - госграница Боршоо произошло ДТП с участием автомашины из Тувы, в которой находились пять человек. Погибли две женщины, третья госпитализирована в больницу города Улангом <...> Сотрудники Министерства здравоохранения Республики Тыва выехали в Улангом для оказания помощи своей землячке. С утра 24 мая они были уже на месте", - говорится в сообщении.
ДТП произошло накануне. По предварительным данным, машина принадлежит жителям приграничного тувинского села Хандагайты. Другие подробности случившегося не сообщаются.
По поручению главы региона Шолбана Кара-оола, власти Тувы окажут помощь в организации транспортировки тел погибших женщин.