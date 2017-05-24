Андрей Звягинцев планирует представить свой фильм "Нелюбовь" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Российская премьера фильма "Нелюбовь" режиссера Андрей Звягинцева может пройти в Новосибирске 1 июня, сообщила ТАСС PR-директор кинотеатра "Победа" Лидия Маркова. 22 мая картина возглавила рейтинг кинокритиков 70-го Каннского кинофестиваля.

"Андрей Звягинцев планирует представить фильм в кинотеатре "Победа", как он представлял у нас ранее "Левиафана". Нас связывает давняя дружба с режиссером", - сказала Маркова. По ее словам, пока в планах - творческая встреча с режиссером: представление фильма перед сеансом и ответы на вопросы зрителей.

Итог конкурса Каннского кинофестиваля будет известен в воскресенье, 28 мая. Драма "Нелюбовь" рассказывает о 12-летнем мальчике, переживающем развод родителей. Пара занята собственными проблемами, на фоне чего ребенок убегает из дома - в этом состоит завязка картины. Критики уже сравнивают ее с такими шедеврами мирового кино, как "Приключение" Микеланджело Антониони, "Сцены из супружеской жизни" Ингмара Бергмана и "Скрытое" Михаэля Ханеке.

Андрей Звягинцев родился в Новосибирске в 1964 году, закончил Новосибирское театральное училище, а затем актерский факультет ГИТИСа. Он известен как режиссер фильмов "Возвращение", "Елена" и "Левиафан". Последний в 2014 году получил в Каннах приз за лучший сценарий, а затем "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке. Работы Звягинцева вошли в список 100 лучших фильмов XXI века, составленный "Би-Би-Си".