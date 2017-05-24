Главу Читы лишили права решающего голоса в городской думе

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ЧИТА, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края приняли законопроект, который лишает главу Читы права решающего голоса на заседаниях городской думы, сообщили ТАСС в аппарате парламента.
"Депутаты во втором и окончательном чтении приняли законопроект, внесенный в Заксобрание прокурором края Василием Войкиным. Документ разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными требованиями", - пояснили в парламенте.
В 2014 году в Чите упразднили всенародные выборы главы города. Руководителем краевого центра стал председатель гордумы Анатолий Михалев - до этого он почти 15 лет возглавлял городское хозяйство.