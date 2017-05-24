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Новосибирский аэропорт планирует развивать направление грузоперевозок из Китая и Индии

Сибирь
24 мая, 10:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, мая. /ТАСС

Каждую неделю из Китая в Европу через Толмачево следует 200 грузовых самолетов

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НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт рассматривает возможность переброски на своей базе тяжелых грузов между направлениями из Китая и Индии, сообщил гендиректор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

"По территории России проходит маршрут из Индии в Чикаго. Мы сейчас обсуждаем с российскими компаниями возможность одновременной посадки тяжелых грузовых самолетов, один из которых следует из Шанхая, другой - из Дели, для переброски части грузов, чтобы дальше они разлетались. Мы закладываем основы коммерческих грузовых перевозок, того, что должно быть к 2030 году", - сказал Янкилевич в рамках международного форума "Транспорт Сибири".

Он отметил, что каждую неделю из Китая в Европу через Толмачево следует 200 грузовых самолетов. "У нас есть собственный воздушный "шелковый путь", который проходит через аэропорт Толмачево. 200 тяжелых самолетов в неделю летят из Шанхая и других городов Китая во Франкфурт, каждый перевозит 120 тонн грузов. Если морской транспортный путь занимает 36 дней, железнодорожный - 16 дней, то воздушный - 13 часов с двухчасовой посадкой в Толмачево, чтобы заправить 90 тонн российского топлива", - добавил Янкилевич.

Как сообщалось ранее, в приоритетах новосибирского аэропорта - увеличение доли рынка обслуживания транзитных перевозчиков на маршрутах Европа-Юго-Восточная Азия-Китай до 50%.

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