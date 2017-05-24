Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омская область в пять раз увеличила господдержку страхования посевов и животных

Сибирь
24 мая, 11:13 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В 2016 году на эти цели было выделено 14,2 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область направила в этом году 72 млн рублей на субсидирование страхования сельскохозяйственных животных и урожая сельхозкультур, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Это примерно в пять раз больше, чем в прошлом году, когда на эти цели было выделено 14,2 млн рублей.

"На поддержку агрострахования в этом году направлено 72 млн рублей, в том числе 40 млн рублей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и 32 млн рублей на страхование животных. Сельхозпроизводители будут оплачивать только половину страховой премии, остальное будет компенсировано государством на основании заявления в министерство", - сообщил Дрофа.

Он отметил, что страхование позволяет уменьшить риски, когда есть опасность засухи, подтопления сельхозугодий, эпидемии для животных. "Сегодня, например, есть угроза птичьего гриппа, и Иртышская птицефабрика (одна из крупнейших в Омской области, производит около 1 млн яиц ежесуточно - прим. ТАСС) застраховала полностью свое поголовье. Люди также страхуют дорогостоящий племенной скот", - сказал замминистра.

По его словам, посевы сельхозпроизводители страхуют меньше. "Мы работаем в этом направлении, объясняем плюсы страхования, как получить субсидию - надеюсь, аграрии прислушаются", - сказал Дрофа.

По данным Минсельхоза региона, в 2016 году в Омской области было застраховано 146,8 тыс. голов сельскохозяйственных животных и более 12 тыс. га посевов. Всего в хозяйствах Омской области насчитывается около 14,5 тыс. голов крупного рогатого скота, более 246 тыс. голов свиней и более 4,7 млн голов птицы. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году превысит 3 млн га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
4
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
5
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
6
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
7
Полиция ищет неизвестного, бросившего бутылку с горючей жидкостью в Maybach в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама