Омская область в пять раз увеличила господдержку страхования посевов и животных

ОМСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область направила в этом году 72 млн рублей на субсидирование страхования сельскохозяйственных животных и урожая сельхозкультур, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Это примерно в пять раз больше, чем в прошлом году, когда на эти цели было выделено 14,2 млн рублей.

"На поддержку агрострахования в этом году направлено 72 млн рублей, в том числе 40 млн рублей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и 32 млн рублей на страхование животных. Сельхозпроизводители будут оплачивать только половину страховой премии, остальное будет компенсировано государством на основании заявления в министерство", - сообщил Дрофа.

Он отметил, что страхование позволяет уменьшить риски, когда есть опасность засухи, подтопления сельхозугодий, эпидемии для животных. "Сегодня, например, есть угроза птичьего гриппа, и Иртышская птицефабрика (одна из крупнейших в Омской области, производит около 1 млн яиц ежесуточно - прим. ТАСС) застраховала полностью свое поголовье. Люди также страхуют дорогостоящий племенной скот", - сказал замминистра.

По его словам, посевы сельхозпроизводители страхуют меньше. "Мы работаем в этом направлении, объясняем плюсы страхования, как получить субсидию - надеюсь, аграрии прислушаются", - сказал Дрофа.

По данным Минсельхоза региона, в 2016 году в Омской области было застраховано 146,8 тыс. голов сельскохозяйственных животных и более 12 тыс. га посевов. Всего в хозяйствах Омской области насчитывается около 14,5 тыс. голов крупного рогатого скота, более 246 тыс. голов свиней и более 4,7 млн голов птицы. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году превысит 3 млн га.