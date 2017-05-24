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Минстрой и МЧС помогут с жильем пострадавшим от пожаров в Иркутской области и Бурятии

Сибирь
24 мая, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В апреле 2017 года в Иркутской области без жилья остались более 350 человек (134 жилых помещения), в республике Бурятия - более 50 (20 жилых помещений)

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минстрой, МЧС и Минфин в сжатые сроки разработают механизм предоставления жилья пострадавшим от пожаров в Иркутской области и Республике Бурятия за счет средств федерального бюджета, говорится в сообщении Минстроя.

"Республика Бурятия и Иркутская область представили в Минстрой России информацию об ущербе от пожаров. В кратчайшие сроки Минстрой совместно с МЧС и Минфином России проверит предоставленную информацию и разработает механизм оказания поддержки регионов из средств федерального бюджета на предоставление жилья пострадавшим от пожаров гражданам", - говорится в сообщении.

По данным регионов, из-за пожаров в апреле 2017 года в Иркутской области без жилья остались более 350 человек (134 жилых помещения), в республике Бурятия - более 50 (20 жилых помещений).

"После проведения данной работы (проверки предоставленной документации - прим. ТАСС), мы представим в правительство России проект нормативного правового акта, закрепляющий механизм оказания региону господдержки для предоставления жилья пострадавшим от пожаров гражданам", - цитирует пресс-служба слова замминистра строительства и ЖКХ Леонида Ставицкого.

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