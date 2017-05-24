Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директора пансионата под Красноярском обвинили в смерти 18 постояльцев

Сибирь
24 мая, 11:34 дата обновления: 24 мая, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Большинство из них умирали в течение месяца после поступления в пансионат

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Директора пансионата для престарелых в поселке Емельяново Красноярского края обвинили в смерти 18 постояльцев из-за оказания некачественных услуг, сообщила пресс-служба СК России.

"Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю директору пансионата в поселке Емельяново предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал, в содеянном не раскаялся", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, летом 2016 года следователи начали проверку пансионата "Калина красная" в Емельяново после сообщений о смертях постояльцев. В СК РФ сообщили, что в ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2011 года по июнь 2016 года пансионат брал за 15-30 тыс. рублей в месяц на проживание пожилых людей. В договорах было прописано постоянное проживание в учреждении, оказание помощи в поддержании личной гигиены, обеспечение питанием, а также в случае ухудшения здоровья - вызов скорой медицинской помощи.

"После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем месяц. В среднем около двух недель. При ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась скорая медицинская помощь, в результате престарелые люди умирали", - сообщили в СК.

Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата, часть из которых ранее выявлялась при проверках сотрудниками Роспотребнадзора и не была устранена директором.

Потерпевшими по делу признаны 15 человек - родственники престарелых, которые скончались в пансионате. В ходе следствия доказано 18 случаев гибели престарелых постояльцев. В настоящее время пансионат продолжает деятельность под другим названием. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
4
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
5
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
6
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
7
Полиция ищет неизвестного, бросившего бутылку с горючей жидкостью в Maybach в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама