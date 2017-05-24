Директора пансионата под Красноярском обвинили в смерти 18 постояльцев

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КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Директора пансионата для престарелых в поселке Емельяново Красноярского края обвинили в смерти 18 постояльцев из-за оказания некачественных услуг, сообщила пресс-служба СК России.
"Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю директору пансионата в поселке Емельяново предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал, в содеянном не раскаялся", - уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, летом 2016 года следователи начали проверку пансионата "Калина красная" в Емельяново после сообщений о смертях постояльцев. В СК РФ сообщили, что в ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2011 года по июнь 2016 года пансионат брал за 15-30 тыс. рублей в месяц на проживание пожилых людей. В договорах было прописано постоянное проживание в учреждении, оказание помощи в поддержании личной гигиены, обеспечение питанием, а также в случае ухудшения здоровья - вызов скорой медицинской помощи.
"После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем месяц. В среднем около двух недель. При ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась скорая медицинская помощь, в результате престарелые люди умирали", - сообщили в СК.
Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата, часть из которых ранее выявлялась при проверках сотрудниками Роспотребнадзора и не была устранена директором.
Потерпевшими по делу признаны 15 человек - родственники престарелых, которые скончались в пансионате. В ходе следствия доказано 18 случаев гибели престарелых постояльцев. В настоящее время пансионат продолжает деятельность под другим названием.