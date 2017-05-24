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На Алтае планируют провести экологическую реабилитацию озера Манжерок почти за 73 млн руб.

Сибирь
24 мая, 11:45 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 24, мая. /ТАСС

Потенциальному подрядчику предлагается расчистить озеро и ручей Озерный, который впадает в него, провести берегоукрепительные работы

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Озеро Манжерок.

Озеро Манжерок.

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Экологическую реабилитацию озера Манжерок - памятника природы в Республике Алтай - планируется провести до 2018 года почти за 73 млн рублей. Такие данные опубликованы на сайте госзакупок.

"Заказчик проекта - Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай. Сумма контракта на выполнение работ по экологической реабилитации озера Манжерок - 72 млн 854 тыс. 806 рублей. Источник финансирования - бюджет региона. Сроки завершения работ - 1 октября 2018 года", - говорится на сайте госзакупок.

Аукцион запланирован на 16 июня 2017 года. Как сообщается в документации, цель проекта - ликвидация угрозы деградации водоема, восстановление биологически сбалансированной системы самоочищения. Потенциальному подрядчику предлагается расчистить озеро Манжерок и ручей Озерный, который впадает в него, провести берегоукрепительные работы, после чего класс качества воды в водоеме должен перейти из категории 3 "Б" (очень грязные воды) в категорию 3 "А" (грязные и загрязненные воды).

Исследование 2015 года показало, что озеро Манжерок мелеет и интенсивно зарастает. Береговая линия отступила от прежнего уровня на 10-15 метров, в том числе из-за антропогенного фактора - рубки леса, распашки лугов. Первые признаки деградации появились еще в конце 1970-х годов.

Как сообщалось ранее, вопросом расчистки озера Манжерок власти региона намеревались заняться еще в 2015 году. По данным правительства Республики Алтай, расчистка озера поможет привлечь инвесторов для создания на его территории туристических объектов. На южной части озера уже действует горнолыжный комплекс "Манжерок".

Манжерокское озеро находится в Горном Алтае на высоте 423 метра над уровнем моря у подножия горы Синюха и является памятником природы. Помимо пейзажей, открывающихся с кресельного подъемника, здесь можно увидеть краснокнижные растения, в том числе белые кувшинки и водный орех чилим.

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