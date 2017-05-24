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В Омской области ребенок пострадал из-за бури

Сибирь
24 мая, 11:37 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Повалено 100 деревьев, повреждено 16 машин

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ОМСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Ребенок в Омске получил травму головы из-за бури, которая накануне обрушилась на регион. Повалено более 100 деревьев, повреждено 16 машин. Об этом сообщили ТАСС в управлениях МВД и МЧС по Омской области и в городской администрации.

"В городе было повалено много деревьев, пострадало 16 машин. Еще три обращения поступили по поводу повреждения другого имущества. Также на ребенка упала ветка, он незначительно пострадал и был отпущен домой после обследования", - рассказали в региональном УМВД.

В администрации города уточнили, что поваленных деревьев - более 100. В настоящий момент муниципальные службы ликвидируют последствия непогоды. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, одно дерево в Омске упало на автомобиль с водителем. "К счастью, мужчина не пострадал. Пожарные распилили дерево и извлекли водителя", - рассказал собеседник агентства.

В Следственном управлении СК РФ по Омской области ТАСС сообщили, что по факту падения ветки на 9-летнего мальчика проводится доследственная проверка, будет дана оценка действиям управляющей компании, которая должна обеспечивать безопасность нахождения людей на придомовой территории.

В ведомстве уточнили, что ребенок получил ушиб головы и растяжение связок шейного отдела позвоночника. Он отпущен домой, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Последний раз стихия обрушивалась на Омск 13 июля прошлого года, когда порывы ветра повалили 175 деревьев, повредили 35 и оставили без электричества 20 жилых домов. Тогда от урагана пострадали 6 человек и были повреждены 26 автомобилей.

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