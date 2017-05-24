Забайкалье просит правительство РФ помочь в финансировании строительства уранового рудника

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ЧИТА, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Депутаты Заксобрания Забайкальского края сегодня приняли решение обратиться к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о помощи в финансировании строительства нового рудника крупнейшего уранодобывающего предприятия России - Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в "Атомредметзолото" ГК "Росатом"), сообщили ТАСС в парламенте региона.
По словам спикера Заксобрания Забайкалья Игоря Лиханова, проблема заключается в том, что на действующих рудниках ППГХО заканчиваются запасы руды, и чтобы предприятие продолжало эффективную деятельность, нужно уже сейчас начинать строительство нового рудника. Ранее строительные работы планировалось начаться в 2018-2019 гг. Необходимый объем средств - около 27 млрд рублей.
"Чтобы не допустить закрытия ППГХО в городе Краснокаменск, решено обратиться к председателю правительства РФ о финансировании инвестиционного проекта "Освоение Аргунского и Жерлового месторождений", - уточнили в Заксобрании.
По словам инициатора обращения депутата от КПРФ Николая Мерзликина, "ППГХО находится на критическом пути, а работы над новым рудником должны начаться незамедлительно".
"Если сегодня рудник не начнет строиться, это приведет к необратимым изменениям. Восстановить многое будет невозможно, - сказал он журналистам. - Фракция КПРФ рассматривает различные сценарии. Например, собираем подписи под обращением уже к президенту России".
Приаргунское производственное горно-химическое объединение создано в 1968 году. Оно находится в городе Краснокаменск Забайкальского края, является градообразующим предприятием и крупнейшим в РФ уранодобытчиком. В состав предприятия входит более 20 подразделений, имеется своя энергетическая база.