"Новосибирская аптечная сеть" останется муниципальной

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Совет депутатов Новосибирска в ответ на просьбу мэра города Анатолия Локотя снял с повестки вопрос реорганизации муниципального предприятия "Новосибирская аптечная сеть" (МП "НАС"). Из-за изменений в сфере госзакупок компания оказалась в неравном положении с коммерческими сетями, и комиссия горсовета рекомендовала сменить форму собственности.

"Новосибирская аптечная сеть" должна быть в муниципальной собственности - это моя неизменная позиция. Это социально ориентированное предприятие, деятельность которого нацелена на поддержку широких слоев населения и позволяет сдерживать цены на фармацевтическом рынке города", - цитирует пресс-служба администрации города Локотя.

В мэрии сообщили, что новые правила закупок в рамках вступившего в силу с 1 января 2017 года Федерального закона 44-ФЗ поставили муниципальное предприятие в неравное положение с коммерческими сетями. В отличие от частных муниципальные аптеки в силу своей организационно-правовой формы вынуждены работать по другим правилам. "По результатам первого квартала мы увидели недостатки этих изменений и начали искать выход из сложившейся ситуации. Отсюда возникло предложение о реорганизации предприятия с сохранением его в собственности города Новосибирска", - добавил мэр.

По словам Локотя, сейчас ситуация изменилась - в среду Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в 44-ФЗ, которые исключат его распространение на аптечные сети, где не используются бюджетные средства. Мэр отметил, что, если эти поправки вступят в силу, темп развития предприятия будет восстановлен, и его реорганизация не потребуется.

Ранее сообщалось, что в начале мая Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области возбудило в отношении МП "НАС" дело о нарушениях при закупках. Поводом стало обращение активистов ОНФ, в поле зрения которых попало около десяти контрактов на закупку "НАС" лекарственных препаратов и парфюмерной продукции на сумму более 10 млрд рублей. Рассмотрение дела назначено на 6 июня.