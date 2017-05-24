В России создан новый безрадарный прибор для регистрации нарушений на дорогах

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Московская компания "Технологии распознавания", создавшая систему фиксации нарушений ПДД "Автоураган", разработала новый прибор для регистрации скорости транспорта - автономную переносную безрадарную установку, которая распознает скорость, анализируя видеопоток. Как сообщил ТАСС генеральный директор компании Юрий Зарубин, аналогов установки в мире пока нет, и завершить ее испытания планируется к концу этого года.

"Это новый прибор "Автоном" - он распознает скорость машин по видео без радара, против него нет оборудования. При превышении скорости будут выписываться постановления или происходить связь с постом ГИБДД. Мы надеемся завершить испытания к концу этого года для внесения установки в реестр средств измерений, на сегодняшний день пассивного измерения с переносной треноги не существует", - сказал Зарубин.

По его словам, прибор будет установлен в разных регионах, в том числе в Сибири. "В первую очередь прибор будет установлен в Новосибирске, у нас уже есть договоренности", - отметил Зарубин.

Как сообщалось ранее, в некоторых регионах из-за неисправности систем "Автоураган" водители незаконно получали штрафы - так, в Вологодской области к административной ответственности за три месяца были привлечены 10 тыс. человек.