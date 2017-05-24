В Кузбассе частной скорой помощи впервые отдадут на обслуживание отдельный район

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КЕМЕРОВО, 24 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Частная скорая помощь впервые в Кемеровской области возьмет на постоянное обслуживание Кировский район областного центра, часть Кемеровского района, село Елыкаево и город-спутник Лесная Поляна общей численностью 77 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Валерий Цой на заседании коллегии обладминистрации.
"По согласованию с Территориальным фондом ОМС (обязательного медицинского страхования - прим. ТАСС) Кемеровской области решен вопрос о выделении организации (ООО "Скорая помощь") района обслуживания, который включил Кировский район областного центра, прилегающие территории Кемеровского района, Лесная Поляна (город-спутник, жилой район Кемерово - прим. ТАСС) и Елыкавеское сельское поселение. Численность населения данного района - 77 тыс. человек. К работе в районе обслуживания ООО "Скорая помощь" приступит с 1 июня 2017 года", - сказал он.
По его словам, несмотря на то, что компания работает в системе ОМС с 2017 года, отдельный район ей выделили только после того, как в марте она получила лицензии на работу с сильнодействующими, наркотическими веществами. "То есть это полноценная работа (с учетом экстренных вызов - прим. ТАСС)", - отметил он.
Цой уточнил, что вызовы от жителей будут поступать в диспетчерскую, после чего они будут автоматически адресоваться частной скорой. По его словам, дежурный фиксирует статус бригады, время приема вызова и прибытия на адрес, завершение работы, а также результат осмотра - диагноз, лечебные мероприятия и так далее.
Замгубернатора пояснил журналистам, что указанные районы будут обслуживать только бригады частной скорой помощи, но их работу будут контролировать фонд ОМС, страховые компании и департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. В парке ООО "Скорая помощь" числится 11 машин, и при необходимости их количество увеличат. В Кемеровской клинической станции скорой медпомощи - около 50 машин, в среднем 35 бригад, которые выезжают на вызовы.
Цой добавил, что это пилотный проект для региона. В прошлом году работали две частные скорые, но выезжали бригады только на неотложные вызовы (то есть не могли обслуживать экстренные), однако в этом году, по словам замгубернатора, они "не заявились".