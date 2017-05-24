В Красноярском крае из-за ветреной погоды резко осложнилась пожарная обстановка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ситуация с пожарами резко осложнилась в Красноярском крае из-за ветреной погоды, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

"Гарнизоны пожарной охраны Северной, Центральной, Восточной и Западной группы районов Красноярского края переведены в готовность к немедленному реагированию. В регионе резко осложнилась пожарная обстановка в населенных пунктах. Накануне было объявлено штормовое предупреждение", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожары одновременно в трех населенных пунктах. В Лесосибирске в разных районах города от пала травы загорелись 8 жилых частных домов и два предприятия по переработке древесины. В Канске пожарным удалось остановить распространение огня, который охватил девять жилых домов и надворные постройки на площади около 1 тыс. кв. метров.

"В Дзержинском районе края тушат пожар в одноэтажном трехквартирном доме и надворных постройках на площади 150 кв. метров. Известно, что огонь на жилой дом перешел от подожженной травы. Угрозы распространения пожара нет", - отметили в СРЦ МЧС.