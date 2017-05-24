В иркутской школе на учеников обрушился подвесной потолок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ об обрушении подвесного потолка во время урока в школе в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"По сообщениям из средств массовой информации следственным органам СК РФ по Иркутской области стало известно, что в школе № 29 Иркутска во время урока на восьмиклассников обрушился подвесной потолок", - сообщили в региональном управлении СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте происшествия работают следователи.