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В иркутской школе на учеников обрушился подвесной потолок

Сибирь
24 мая, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

СК начал проверку

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ об обрушении подвесного потолка во время урока в школе в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"По сообщениям из средств массовой информации следственным органам СК РФ по Иркутской области стало известно, что в школе № 29 Иркутска во время урока на восьмиклассников обрушился подвесной потолок", - сообщили в региональном управлении СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте происшествия работают следователи.

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