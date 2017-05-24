Китай заинтересован в производстве современного аналога "кукурузника", созданного в Сибири

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Китай заинтересован в организации производства современного аналога малого самолета Ан-2 ("кукурузник"), разработанного новосибирским СибНИА им. С.А. Чаплыгина. Об этом сообщил в ходе международного форума "Транспорт Сибири" начальник отдела прогнозирования перспективных исследований и разработок Дмитрий Смирнов.

"Заинтересованность в модернизации производства проявляли также наши зарубежные коллеги, Китай. Сейчас на согласовании находится лицензионное соглашение на подобные работы в Китае", - сказал Смирнов, не уточнив, какие условия оговорены в соглашении, и когда оно будет утверждено.

По его словам, интерес к организации производства самолета ТВС-2МС, который считают современным аналогом Ан-2, также проявляют российские предприятия.

Ан-2 ("кукурузник") - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в Новосибирске в конце 1940-х годов. Он используется в сельском хозяйстве, авиационном спорте, грузо- и пассажироперевозках. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производился более 60 лет.

ТВС-2МС - глубокая модернизация Ан-2, значительно превосходящая его по характеристикам. В частности, он способен перевозить вдвое больше грузов (до 3 тонн), в два раза больше его крейсерская скорость (350 км/час) и дальность полета (3-3,5 тыс. км). При этом самолет сохраняет преимущества Ан-2, такие как возможность взлетать и садиться с короткой полосы.