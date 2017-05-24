В регионах Сибири подтоплены паводком около 20 жилых домов и 160 дачных участков

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Около 20 жилых домов и 100 дачных участков остаются подтопленными на территории Омской, Томской и Новосибирской областей, еще 60 садовых участков затопило в Омске из-за сбросов воды в Иртыш на Шульбинской ГЭС в соседнем Казахстане, сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС России. На Алтае вторая волна паводка сдвигается на более поздний срок из-за прохладной погоды.

"В результате природоохранных сбросов воды на Шульбинской ГЭС в Республике Казахстан уровень воды на Иртыше в Омске поднялся на 17 см, в Ленинском округе города в поселке Карьер подтопило около 60 садовых участков", - рассказал представитель омского регионального управления МЧС.

Уровень воды в Омске будет в течение этой недели увеличиваться, после чего пойдет на спад, отметили в МЧС. В Черлакском районе Омской области в поселке Затон остаются подтопленными 21 жилой дом и 56 приусадебных участков. В Усть-Ишимском районе паводок пока не достиг критических значений. За сутки уровень воды поднялся на три сантиметра, но до опасной отметки, при которой может произойти подтопление около 90 жилых домов в поселке Усть-Ишим, остается еще более метра.

В Новосибирске подтопленными остаются 28 садовых участков в Первомайском районе города, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России, уровень воды на реке Обь в черте города за последние сутки вырос на 1 см. По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, на 24-25 мая запланировано уменьшение сбросов из Новосибирского водохранилища в реку Обь, в результате уровень на новосибирском водомерном посту должен опуститься на 9-14 см.

Более 20 приусадебных участков подтоплены в Томской области. В настоящее время снижается уровень воды в реке Чая, которая подтапливала райцентр Подгорное. В то же время незначительно повышается уровень воды в реке Обь, однако критические отметки не превышены. В Чаинском и Колпшевском районах продолжает дежурить аэромобильная группировка спасателей, которая укрепляет дамбы и помогает жителям сел.

На Алтае начало второй волны паводка, которое прогнозировалось на 25 мая, может сдвинуться на более поздний срок. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Алтай, за последние несколько дней уровень воды в реках в среднем упал на 18-20 см - это связано с тем, что в горах установилась относительно прохладная погода и приостановилось таяние ледников. В соседнем Алтайском крае, куда скатывается вода с гор, также отмечают отсутствие подъема рек, на сегодня в регионе зафиксирована только одна точка, где превышен критический уровень подтопления, - это река Обь в районе Барнаула. За сутки вода поднялась на 3 см - до 547 см при критическом уровне 540 см, однако подтоплений нет.