Возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты в угольной компании "Заречная"

КЕМЕРОВО, 24 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Невыплата зарплаты работникам угольной компании "Заречная" в Кемеровской области, задолженность перед которыми превышает 91 млн рублей, послужила поводом для прокурорской проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

"На основании материалов прокурорской проверки 21 мая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), поскольку при наличии задолженности по заработной плате выявлены факты расходования должностными лицами ООО "УК "Заречная" денежных средств в марте-мае 2017 года на иные цели", - сказала она.

По ее словам, согласно данным Кемеровостата на начало мая, задолженность по зарплате на шахте "Заречная" составила 57,2 млн рублей перед 3 тыс. 385 работниками, на шахте "Алексиевская" - 34,2 млн. рублей перед 982 трудящимися. "Прокурор города Ленинска-Кузнецкого 18 мая внес гендиректору "УК "Заречная", являющейся управляющей компанией по отношению к шахтам "Заречная" и "Алексиевская", представление и потребовал устранить нарушения прав работников, представление находится на рассмотрении", - добавила Тушкевич.

Помимо этого, прокуратура возбудила в отношении гендиректора УК "Заречная" дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы"), материалы находятся на рассмотрении. По словам Тушкевич, с начала этого года ведомство уже добилось выплаты более 122 млн рублей работникам двух шахт. В конце апреля главный экономист угольной компании была оштрафована на 10 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, в начале этого года Арбитражный суд ввел наблюдение в отношении УК "Заречная" и ее шахт - действующих "Заречная" и "Алексиевская" и строящейся "Сибирская".

В августе 2016 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что контрольный пакет угольной компании перешел под управление бизнесмена Александра Щукина. С конца августа по апрель 2017 года он входил в совет директоров "Заречной". В итоге сделка так и не была оформлена, а в ноябре бизнесмен стал одним из восьми фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций кузбасской шахты "Разрез "Инской".