Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты в угольной компании "Заречная"

Сибирь
24 мая, 14:58 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Задолженность перед работниками компании превышает 91 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 24 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Невыплата зарплаты работникам угольной компании "Заречная" в Кемеровской области, задолженность перед которыми превышает 91 млн рублей, послужила поводом для прокурорской проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

"На основании материалов прокурорской проверки 21 мая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), поскольку при наличии задолженности по заработной плате выявлены факты расходования должностными лицами ООО "УК "Заречная" денежных средств в марте-мае 2017 года на иные цели", - сказала она.

По ее словам, согласно данным Кемеровостата на начало мая, задолженность по зарплате на шахте "Заречная" составила 57,2 млн рублей перед 3 тыс. 385 работниками, на шахте "Алексиевская" - 34,2 млн. рублей перед 982 трудящимися. "Прокурор города Ленинска-Кузнецкого 18 мая внес гендиректору "УК "Заречная", являющейся управляющей компанией по отношению к шахтам "Заречная" и "Алексиевская", представление и потребовал устранить нарушения прав работников, представление находится на рассмотрении", - добавила Тушкевич.

Помимо этого, прокуратура возбудила в отношении гендиректора УК "Заречная" дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы"), материалы находятся на рассмотрении. По словам Тушкевич, с начала этого года ведомство уже добилось выплаты более 122 млн рублей работникам двух шахт. В конце апреля главный экономист угольной компании была оштрафована на 10 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, в начале этого года Арбитражный суд ввел наблюдение в отношении УК "Заречная" и ее шахт - действующих "Заречная" и "Алексиевская" и строящейся "Сибирская".

В августе 2016 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что контрольный пакет угольной компании перешел под управление бизнесмена Александра Щукина. С конца августа по апрель 2017 года он входил в совет директоров "Заречной". В итоге сделка так и не была оформлена, а в ноябре бизнесмен стал одним из восьми фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций кузбасской шахты "Разрез "Инской".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
В Турции в ДТП погибла россиянка
Темы дня
Загрузка...
Реклама