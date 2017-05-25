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Власти Иркутской области окажут помощь жителям 40 сгоревших домов

Сибирь
25 мая, 8:53 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 25, мая. /ТАСС

По данным очевидцев, все возгорания начинались в границах населенных пунктов в бытовых постройках

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ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области окажут помощь жителям Тайшетского и Чунского районов, где накануне сгорели порядка 40 домов, сообщила пресс- служба правительства региона.

"Сегодня планируется подготовить и подписать нормативно-правовой акт, предусматривающий оказание материальной помощи людям, потерявшим жилье. На местах уже работают муниципальные комиссии, которые уточняют количество сгоревших домов и число погорельцев", - цитирует пресс-служба главу правительства региона Александра Битарова.

В сообщении отмечается, что мэрам территорий предстоит в кратчайшие сроки обеспечить восстановление документов, удостоверяющих личности пострадавших.

По предварительной информации, в среду вечером в Тайшетском районе пожары уничтожили 19 жилых построек в деревне Пойма, девять - в поселке Юрты, шесть - в Новотремино, три дома - на железнодорожной станции Горевой. Также три дома сгорели и один пострадал от огня в поселке Октябрьский Чунского района. "Обошлось без жертв. Часть погорельцев в Пойме временно размещены в здании школы, большинство пострадавших приютили родственники и знакомые", - уточнили в пресс-службе.

По информации, полученной властями от очевидцев, все возгорания начинались в границах населенных пунктов в бытовых постройках. Распространению огня способствовали аномальная жара и сильный ветер, достигавший 27 м/с. По прогнозам синоптиков сложная пожароопасная ситуация в регионе сохранится сегодня.

C 28 апреля в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как массовые пожары уничтожили 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах.

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