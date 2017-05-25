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Пик новой волны паводка на Алтае возможен через неделю

Сибирь
25 мая, 9:11 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 25, мая. /ТАСС

Подтопления жилых объектов в Барнауле сейчас нет

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Падение уровня воды зафиксировано на реках Алтайского края. Это происходит из- за того, что в горах Алтая временно установилась прохладная погода, и активного снеготаяния нет. Однако на нескольких реках в верховьях вода уже начала подниматься, поэтому второго пика новой волны паводка в регионе можно ожидать через неделю, сообщили корреспонденту ТАСС в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Можно сказать, что вчера был первый пик второй волны паводка под Барнаулом (вода поднялась до 547 см при критической отметке 540 см). Ожидаем еще подъемы, но не такие интенсивные: снег в горах сохранился, он начнет таять при потеплении. Подвижки уже есть - в верховьях поднимаются реки Катунь и Чарыш, Чарыш, к примеру, поднялся на 25 - 30 см. До Барнаула эта волна дойдет на следующей неделе, можно говорить, что это будет второй пик второй волны паводка", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что вторая волна паводка "сходит порциями". "Опасных отметок мы не ждем, только в случае, если добавят осадки", - сказали в Гидрометцентре региона.

По данным администрации Барнаула, уровень воды в реке Обь в четверг составляет 541 см над нулем водомерного столба - это минус 6 см за сутки, подтопления жилых объектов нет.

В ГУ МЧС региона сообщили, что в городе Рубцовске, который подтапливало талыми и грунтовыми водами с начала апреля, также нет подтоплений, вода стоит только на 89 участках.

Паводковая обстановка в Сибири

По данным региональных ГУ МЧС, паводковая обстановка в Сибири пока остается достаточно стабильной.

Уровень Оби в черте Новосибирска за прошедшие сутки упал на 15 см, до 379 см, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Накануне планово были снижены сбросы воды Новосибирской ГЭС, что привело к понижению уровня реки. Подтопленными остаются 28 садовых участков в Первомайском районе Новосибирска.

На контроле ГУ МЧС Томской области находится два района - Чаинский и Колпашевской, где подтоплены 28 приусадебных участков, до жилых домов вода не дошла. Там работает аэромобильная группировка МЧС, которая оказывает необходимую помощь населению. "Исходя из данных гидрологической обстановки можно утверждать, что подтопления новых приусадебных участков и угрозы подтопления населенных пунктов в данный момент нет", - отметили в главке.

В Омской области остаются подтопленными 21 жилой дом и 56 приусадебных участков в поселке Затон Черлакского района, уровень воды снизился на 3 см, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС. В самом Омске в результате природоохранных сбросов воды на Шульбинской ГЭС в Республике Казахстан уровень воды на Иртыше в Омске поднялся на 17 см, в Ленинском округе города подтоплено 70 садовых участков.

В Усть-Ишимском районе паводок пока не достиг критических значений. За сутки уровень воды поднялся на 4 см, но до опасной отметки, при которой может произойти подтопление около 90 жилых домов в поселке Усть-Ишим, остается еще более метра.

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