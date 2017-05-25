В Канске ликвидируют свалки отходов лесопереработки

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КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти ликвидируют свалки отходов лесопромышленных предприятий в Канске, которые являются источниками пожаров. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на совещании по ликвидации последствий ЧС.
"Будет проведена проверка на одном из таких предприятий (лесопромышленном - прим. ТАСС), где был источник возгорания. В короткие сроки министерство природных ресурсов и экологии края, администрация Канска подготовят системное решение о работе всей лесоперерабатывающей отрасли города. Никаких свалок отходов лесопереработки больше быть не должно, необходимо ликвидировать имеющиеся и не допустить возникновения новых", - сказал губернатор.
В Канске огнем уничтожены 73 дома, где проживали около 240 человек (в том числе 26 детей). Два человека погибли. В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы, принятыми мерами удалось отстоять более двух тысяч жилых домов и других объектов.
По факту пожаров и гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности гибель двух и более человек").
По информации ГСУ СК по Красноярскому краю, одним из очагов пожара в Канске было предприятие "Синь-И". По данным базы ЕГРЮЛ, единственным его учредителем является гражданин Китая.