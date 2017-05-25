СК начал проверку в связи с пожаром, уничтожившим деревню в Иркутской области

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области начали проверку в связи с пожаром в деревне Пойма Тайшетского района, где накануне сгорели практически все дома, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Предварительной причиной возгорания явился лесной пожар, пришедший с территории Красноярского края. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, данные о пожаре в Пойме поступили 24 мая в 23:35 местного времени, потушить его удалось окончательно только к утру четверга. В результате пожара огнем уничтожены 33 дома, из которых 19 жилых и 14 - нежилых. Жертв среди населения нет.

Ранее сообщалось, что пожары в среду уничтожили 130 домов в различных населенных пунктах Красноярского края, по последним данным, 40 домов сгорели в Тайшетском и Чунском районах Иркутской области. В городе Канске Красноярского края погибли два человека.

C 28 апреля в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как массовые пожары уничтожили 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах.