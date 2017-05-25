Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долги по зарплате на шахте "Заречная" на 57,2 млн руб. полностью погашены

Сибирь
25 мая, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Возбуждено дело об административном правонарушении

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Задолженность по зарплате работникам шахты "Заречная" в Кузбассе полностью погашена, также частично произведены выплаты работникам шахты "Алексиевская", сообщает пресс-служба Роструда.

"В результате принятых мер выявленная задолженность на шахте "Заречная" полностью погашена", - говорится в сообщении ведомства. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Также большая часть долга выплачена 982 работникам "Алексиевской" на сумму 24,8 млн рублей. В настоящее время проверка продолжается, сообщает Роструд. А ликвидация задолженности в полном объеме находится на контроле гострудинспекции.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что на шахте "Заречная" Кемеровской области образовалась задолженность по заработной плате за март текущего года перед 3385 работниками на сумму 57,2 млн рублей и на шахта "Алексиевская" долг по оплате труда за март перед 982 работниками превысил 34 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Лондон прекратил предоставлять США данные о расследовании теракта в Манчестере
3
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погода
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама