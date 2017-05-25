Долги по зарплате на шахте "Заречная" на 57,2 млн руб. полностью погашены

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Задолженность по зарплате работникам шахты "Заречная" в Кузбассе полностью погашена, также частично произведены выплаты работникам шахты "Алексиевская", сообщает пресс-служба Роструда.

"В результате принятых мер выявленная задолженность на шахте "Заречная" полностью погашена", - говорится в сообщении ведомства. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Также большая часть долга выплачена 982 работникам "Алексиевской" на сумму 24,8 млн рублей. В настоящее время проверка продолжается, сообщает Роструд. А ликвидация задолженности в полном объеме находится на контроле гострудинспекции.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что на шахте "Заречная" Кемеровской области образовалась задолженность по заработной плате за март текущего года перед 3385 работниками на сумму 57,2 млн рублей и на шахта "Алексиевская" долг по оплате труда за март перед 982 работниками превысил 34 млн рублей.