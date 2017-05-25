Во всех районах Новосибирской области введен особый противопожарный режим

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НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о введении на территории региона особого противопожарного режима. Это должно предотвратить возможные возгорания в области, где установилась опасная сухая и ветреная погода.
"Ситуация сложная. Предлагаю прислушаться", - сказал Городецкий в ответ на предложение о введении режима, озвученном главой регионального ГУ МЧС России Виктором Орловым на заседании правительства.
Орлов сообщил, что в 21 районе области установился высокий класс пожарной опасности. "Ситуация осложняется неблагоприятными метеорологическими условиями - шквальным ветром. Ежедневно выявляется и ликвидируется 5-7 лесных пожаров", - сказал он.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Новосибирской области, накануне Виктор Орлов с учетом негативного прогноза предложил ввести особый противопожарный режим всем главам муниципальных образований. Теперь инициатива поддержана на региональном уровне.
В рамках особого режима приняты повышенные меры пожарной безопасности, мобилизованы все силы на тушение возгораний, в том числе резервная техника. Ограничивается посещение лесов, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности удвоены.
По данным ГУ МЧС региона, за прошедшие сутки в регионе возникли и были ликвидированы 8 лесных пожаров. Космический мониторинг выявил пять термоточек, три из которых располагались в пятикилометровой зоне населенных пунктов. Все они ликвидированы, угрозы жилым строениям нет. Причина большинства возникающих возгораний - палы травы, сжигание мусора и разведение костров.