Пожар на площади около 200 га в иркутской Вихоревке уничтожил не менее 80 домов

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Пожар на площади порядка 200 га, начавший в среду вечером, тушат в садоводстве в черте города Вихоревка Братского района Иркутской области. С заявлением о сгоревших дачах к властям уже успели обратиться 17 погорельцев, однако, по оценкам властей, дома сгорели не менее чем на 80 участках, сообщили ТАСС в администрации Братского района.

"Пожар начался в среду поздно вечером, сейчас на месте продолжают работать пожарные, поскольку огонь на площади порядка 200 га локализован, но не погашен полностью. На месте уже начала работать комиссия, которой предстоит посчитать, сколько домов пострадали. По самой предварительной оценке, это не менее 80 строений", - сказала руководитель аппарата администрации Татьяна Хлыстова.

По ее словам, на данный момент уже поданы 17 заявлении об утраченных во время пожара домах и имуществе. Информацию о жертвах и пострадавших в администрации не уточняют. По данным местных СМИ, в одном из сгоревших домов было обнаружено тело женщины.

В связи с ухудшением пожарной обстановки в Братском районе введен режим ЧС. По данным на утро четверга, на территории района действует восемь лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что пожары в среду уничтожили 130 домов в различных населенных пунктах Красноярского края. По последним данным, 40 домов сгорели в Тайшетском и Чунском районах Иркутской области. В городе Канске Красноярского края погибли два человека.