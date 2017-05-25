В Иркутской области после пожаров без крова остались около 120 человек

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Около 120 человек остались без крова в результате пожаров, которые произошли в двух районах Иркутской области. В пункты временного размещения (ПВР) обратились 47 погорельцев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Завершено формирование предварительных списков пострадавших жителей сел Тайшетского и Чунского районов, потерявших жилье при пожаре 24 мая. Всего в пожарах 24 мая сгорело 43 дома, пострадали 50 семей - 119 человек. В ПВР размещены 47 человек", - процитировали в пресс-службе министра социального развития региона Владимира Родионова.

Ущерб от пожаров

По данным местных властей, наибольший урон пожарами был нанесен деревне Пойма Тайшетского района: сгорели 17 домов, пострадали 17 семей - 49 человек, из них 10 пенсионеров, 11 детей, две многодетные семьи. В местной школе открыт ПВР, где размещены практически все пострадавшие, за исключением двух проживающих у родственников.

Кроме того, в поселке Горевой Тайшетского района сгорело шесть жилых домов, без крова остались семь семей - 14 человек, из них два пенсионера, трое детей. Шесть семей размещены у родственников, одну семью заселили в пустующий дом.

В селе Новотремино Тайшетского района сгорели пять жилых домов, пострадали 11 семей - 18 человек, из них восемь пенсионеров, трое детей, один инвалид. Все пострадавшие размещены у родственников.

В рабочем поселке Юрты Тайшетского района сгорели 11 домов, пострадали 11 семей - 24 человека, из них семь пенсионеров, четверо детей, двое инвалидов. 10 семей разместились у родственников, одна - в местном училище.

В рабочем поселке Октябрьский Чунского района сгорело три дома, в которых проживало четыре семьи - 14 человек, из них два инвалида, один пенсионер и шесть детей. Один мужчина-инвалид помещен в палату сестринского ухода Чунской районной больницы, остальные размещены у родственников.

В настоящее время ведется восстановление утраченных погорельцами документов. Окончательно формируются списки пострадавших для оказания помощи. Сегодня комплексными центрами социального обслуживания Братска, Тайшета и Нижнеудинска пострадавшим будет направлен гуманитарный груз - вещи и продукты, сказали в пресс-службе.