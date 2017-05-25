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Погорельцы в Красноярском крае получат новые паспорта в течение суток

Сибирь
25 мая, 12:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, мая. /ТАСС

Полицейские составляют списки граждан, утративших жилье и документы

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КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Жителям Красноярского края, чьи дома сгорели накануне в стихийных пожарах, оформят и выдадут новые паспорта в течение одного дня. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

"Новые паспорта будут оформлены и выданы жильцам сгоревших домов в течение одного дня", - сообщили в главке.

Сейчас полицейские устанавливают потерпевших, составляют списки граждан, утративших жилье и документы. В оперативном режиме осуществляется фотографирование и прием заявлений на восстановление паспортов.

Накануне пожары уничтожили 130 домов в различных населенных пунктах Красноярского края. По последним данным, 40 домов сгорели в Иркутской области. В городе Канске и поселке Тиличет Красноярского края погибли три человека.

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