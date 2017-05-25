В садоводстве иркутской Вихоревки сгорели около 150 домов, погибла женщина

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Около 150 дачных домов сгорели в черте города Вихоревка Братского района Иркутской области. В результате пожара погибла женщина, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар действовал на территории трех примыкающих друг к другу садоводств "Восход", "Калинка" и "Черная смородина" на площади более 2 тыс. кв. м. К настоящему моменту он полностью потушен. Со слов работающих на месте дознавателей, огнем оказались охвачены более 150 участков, часть из них заброшены. Сколько именно домов пострадало, предстоит выяснить. На данный момент известно об одной погибшей, это женщина, чьи останки были найдены в одном из сгоревших строений", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, к настоящему моменту установлено, что пожар начался и развивался внутри садоводства - "не перешел от лесного пожара или пала травы". Его быстрому распространению послужили сухая трава и большое количество заброшенных деревянных строений, а также порывы ветра 20 м/ с при жаркой погоде.

Ранее сообщалось, что пожар в садоводстве был локализован, пострадали порядка 80 домов.