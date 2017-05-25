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Первое за Уралом производство подгузников для взрослых создадут в Новосибирске

Сибирь
25 мая, 13:49 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, мая. /ТАСС

В проект планируется вложить порядка 115 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Новосибирская компания "Технопроект" планирует в 2018 году открыть первое за Уралом производство подгузников для взрослых, вложив в него порядка 115 млн рублей. Об этом сообщил на заседании инвестиционного совета региона директор компании Алексей Трофимов.

"Предполагается создать две технологические линии, мощность производства составит 25 млн штук подгузников в год. Это позволит обеспечить ими 25 тыс. человек", - сказал Трофимов.

По его словам, производство разместится на площадях новосибирского медицинского технопарка, оно станет первым из подобных за Уралом. Проект поддержал Фонд развития промышленности РФ.

Оно будет закупать импортное сырье, поскольку в настоящее время такого рода предприятий в России слишком мало, чтобы развивать собственную сырьевую базу.

Инвестиционный совет одобрил инициативу, постановив оказать ей поддержку при реализации. Губернатор Новосибирской области, комментируя планы по созданию производства, назвал его небольшим по объему инвестиций, но социально значимым.

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