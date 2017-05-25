В Красноярском крае почти 100 человек обратились за медпомощью после пожаров

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КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Около 100 человек обратились за медицинской помощью после крупных пожаров в Красноярском крае, сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.
"По последним данным на 12:00 местного времени (8:00 мск), число обратившихся в медицинские учреждения после масштабных пожаров составило 91 человек. Два человека по- прежнему находятся в больницах Лесосибирска и Канска. Их состояние стабильное", - сказал представитель министерства.
Ранее сообщалось, что в среду пожары уничтожили 130 домов в Канске, Лесосибирске, поселках Малая Кеть Бирилюсского района и Тиличеть Нижнеингашского района. В них проживали 533 человека, в том числе 67 детей. Три человека погибло.
Пожары произошли из-за жаркой и сухой погоды с порывами сильного ветра. Температура воздуха достигала 30 градусов. По данным Росгидрометцентра на 12:00 мск, температура воздуха в Канске сегодня составляла плюс 20 градусов, в районе Лесосибирска в поселке Стрелка - 16,5.
В пятницу в Канске ожидаются небольшие осадками с ветром до 5 м/с, температура днем ожидается в пределах 18 градусов, в поселке Стрелка дневная температура составит 13 градусов с ветром до 4 м/с, там также возможны небольшие осадки.