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Не получающие зарплату сотрудники "Сибнефтегеофизики" вышли на пикет в Новосибирске

Сибирь
25 мая, 14:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, мая. /ТАСС

В отношении гендиректора организации расследуется уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы

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НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники компании "Сибнефтегеофизика", в отношении гендиректора которой расследуется уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы, организовали в четверг в Новосибирске пикет, на котором потребовали погасить задолженность по зарплате, составляющую на данный момент около 60 млн рублей. Как сообщила мэрия, на акцию протеста пришли около 80 человек.

"Заявка была подана на 400 участников пикета, пришли 80", - сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Новосибирская компания "Сибнефтегеофизика" занимается сейсморазведочными работами и исследованием скважин в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Якутии, Омской, Томской и Иркутской областях. С сентября 2016 года, после обращения одного из кредиторов, в компании была введена процедура наблюдения.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области уточнила в четверг, что расследование в отношении гендиректора ПАО "Сибнефтегеофизика", начавшееся в сентябре 2016 года по факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), продолжается. Вину он не признает. На момент возбуждения дела задолженность перед примерно 1,5 тыс. сотрудников составляла 160 млн рублей, но была частично погашена до 60 млн рублей.

В ходе расследования были изучены бухгалтерские документы компании, назначен ряд бухгалтерских экспертиз. В 27 регионов России были направлены поручения о признании работников организации потерпевшими и их допросе, на сегодняшний день большинство поручений исполнено. Следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области допросили более 300 потерпевших, проживающих на территории области.

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