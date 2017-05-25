Суд отказал экс-мэру сибирской Вихоревки в отмене решения губернатора о его отставке

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Иркутский областной суд отказал бывшему мэру города Вихоревка Братского района Геннадию Пуляеву в иске против губернатора региона Сергея Левченко, отстранившего его от должности. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Судом в иске отказано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пуляев подал в суд иск с требованием признать незаконным решение главы региона о его отставке. Рассмотрение иска было начато судом 23 мая.

Левченко 10 мая отправил в отставку мэра Вихоревки в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". Он отметил, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.

На протяжении ряда лет отопительный сезон в Вихоревке находится под угрозой срыва. Минувшей зимой в городе был введен режим ЧС из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. Зимой четыре котла ежедневно выходили из строя.

По факту срыва отопительного сезона в Вихоревке Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности. Пуляев проходит по нему в качестве свидетеля, сообщили ранее ТАСС в управлении СК по региону.