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Суд отказал экс-мэру сибирской Вихоревки в отмене решения губернатора о его отставке

Сибирь
25 мая, 15:13 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 25, мая. /ТАСС

Сергей Левченко 10 мая отправил в отставку Геннадия Пуляева в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города"

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Сергей Левченко

Сергей Левченко

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Иркутский областной суд отказал бывшему мэру города Вихоревка Братского района Геннадию Пуляеву в иске против губернатора региона Сергея Левченко, отстранившего его от должности. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Судом в иске отказано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пуляев подал в суд иск с требованием признать незаконным решение главы региона о его отставке. Рассмотрение иска было начато судом 23 мая.

Левченко 10 мая отправил в отставку мэра Вихоревки в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". Он отметил, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.

На протяжении ряда лет отопительный сезон в Вихоревке находится под угрозой срыва. Минувшей зимой в городе был введен режим ЧС из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. Зимой четыре котла ежедневно выходили из строя.

По факту срыва отопительного сезона в Вихоревке Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности. Пуляев проходит по нему в качестве свидетеля, сообщили ранее ТАСС в управлении СК по региону.

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